Фейк о коронавирусе обошелся челябинке в 30 тысяч рублей

Жительницу Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. Вторая распространительница фейков отделалась предупреждением и профилактической беседой с родителями.
«32-летняя женщина из города Озерска услышала в маршрутке разговор о заражении коронавирусом и опубликовала ее как достоверную в соцсети, создав угрозу общественной безопасности. Суд назначил ей административный штраф в 30 тыс. рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Публикацию о смерти больного коронавирусом, которую попыталась разместить девочка-подросток, заблокировал администратор паблика. Полицейские установили 13-летнюю школьницу и вынесли ей официальное предупреждение об ответственности, а также провели профилактические беседы с ней и ее родителями.
Число заболевших коронавирусом жителей Челябинской области к 26 марта выросло до восьми человек. По указанию губернатора Алексея Текслера в регионе введены новые меры по борьбе с инфекцией. Приостанавливается работа практически всех досуговых учреждений, школы после каникул закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение. Область обратилась в правительство РФ с просьбой о закупке 150 аппаратов ИВЛ, на базе клинической больницы №2 в Челябинске разворачивается отделение для больных коронавирусом на 400 коек.
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