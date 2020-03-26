25 марта 2020
24 марта 2020

В Прикамье за сутки в два раза увеличилось число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом возросло до 10 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае за сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество заболевших в регионе с подтвержденным диагнозом достигло десяти человек.

«Пермский край — 5», сказано в сообщении федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся за сутки россиян увеличилось с 658 до 840 человек.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае из-за коронавируса по состоянию на 26 марта на самоизоляции находится 3030 человек, еще 46 человек госпитализировано с признаками ОРВИ. С 15 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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