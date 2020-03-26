На Урале из-за коронавируса остановили последнее международное спортивное мероприятие в России

Ян Непомнящий — лидер среди российских шахматистов на Турнире претендентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил об остановке Турнира претендентов, который стартовал в Екатеринбурге 17 марта. Игры прекращены из-за того, что Россия с 27 марта на неограниченный период времени прерывает авиасообщение с другими странами.

«ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и оперативного возвращения домой для участников и официальных лиц турнира. Учитывая сложившуюся ситуацию и согласно дополнению 1.5 „Положения о турнире претендентов“, президент ФИДЕ принял решение об остановке турнира. Турнир продолжится позже, точные даты будут объявлены, как только позволит ситуация, связанная с пандемией вируса COVID-19», — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Он уточнил, что результаты первых семи туров сохраняются. Последние игры турнира претендентов должны были пройти 2—3 апреля.

По результатам игр в Екатеринбурге лидирую россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель турнира сыграет с действующем чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.