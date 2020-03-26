В Кремле рассказали, прервет ли Путин поездки в регионы из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин из-за коронавируса не будет прерывать рабочие поездки по регионам, но сократит их. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«При необходимости, конечно же, президент будет ездить по стране», — сообщил представитель Кремля. При этом число и продолжительность выездов за пределы Москвы будет сокращено, отметил Песков. Это сделано для безопасности, потому что для перемещения президента задействовано большое число людей. «Сейчас это оптимизировано без ущерба для рабочего графика главы государства», — сказал Песков.
Ранее Владимир Путин сперва сократил с двух до одного дня, а затем и вовсе отменил поездку в Санкт-Петербург. 26 марта он должен был встретиться с предпринимателями. Накануне должна была состояться встреча с деятелями культуры, которую тоже пришлось отменить, сообщает агентство Nation News.
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