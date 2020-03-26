За ночь в мире резко возросло число больных коронавирусом. Но почему смертность разная? ИНФОГРАФИКА

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В России пока ситуация спокойнее, чем в США и ЕвропеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

США догоняют по числу зараженных коронавирусом Италию, в которой сейчас самая тяжелая ситуация и самая высокая смертность. Но показатели летальности в разных странах отличаются.

26 марта лидером по числу заболевших коронавирусом остается Италия, там 74 тысяч 834 заболевших (за сутки +5658). К этому моменту скончались 7503 человек (+683). По числу зараженных к Италии приближается США — там болеют 69 тысяч 194 человек (за сутки +14301), умерли 1050 человек (+270). Летальность в США при этом значительно ниже Италии, где, по данных открытых источников, умирает около 10% заболевших. В США этот показатель составляет пока 1,52%.

Неблагоприятной обстановка по коронавирусу остается в Испании. На 25 марта было известно о 47610 заболевших и 3434 умерших (данные пока не обновлялись). Летальность составляет 7,21%. Похожий показатель летальности в Иране, где отмечается серьезный рост числа инфицированных (7,69%) — там на 26 марта 29406 заболевших, 2077 человек скончались.

В России за сутки выявлены 182 новых зараженных коронавирусом, всего — 840. Официально сообщалось о двух умерших в Москве. Число заболевших в мире приближается к 470 тысячам человек, более 20 тысяч умерли.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн предполагал, что в Италии, Франции и Испании распространился более опасный вариант коронавируса.

Уровень летальности в странах растет неодинаково

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