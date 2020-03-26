Онищенко назвал условия для эффективного карантина

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что карантин будет эффективным, если соблюдать его в комплексе с другими мерами.
«В данном случае никто не ставит цели ликвидировать заболевание только этой мерой, все делается в комплексе. И как одна из мер она срабатывает на определенном этапе. Так что мы делать так, как считаем нужным», — цитирует Онищенко Nation News.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович похвалила Россию за борьбу с пандемией. По ее мнению, российские власти фактически опередили инфекцию своей подготовленностью и идут на шаг впереди эпидемии. Накануне президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, сообщает VSE42.RU.
По данным портала Coronavirus-monitor, в России на 26 марта зафиксировано 844 случаев заражения Covid-19, погибли двое. Всего в мире 490172 заболевших, скончались 22143 человек.
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