В лабораторной службе «Хеликс», которая начала принимать анализы на коронавирус в Екатеринбурге, — огромная очередь из желающих узнать свой статус. Ближайшее время, когда можно записаться на прием, — 15 апреля. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии центра.
Двадцатидневное ожидание сформировалось за неполный рабочий день. «Желающих очень много», — рассказал администратор горячей линии. По предположению сотрудников, к вечеру очередь растянется более, чем на месяц.
Провериться на коронавирус можно лишь в одном из офисов «Хеликс» в Екатеринбурге — на улице Сулимова, 42 (открыт с 7 до 19 часов), стоимость текста — 600 рублей, плюс забор материала (мазок из горла) — 180 рублей. Результат готовится в течение суток. Записаться на анализ можно лишь по телефону горячей линии — 8 800 700 03 03, график приема — 15 минут между посетителями (чтобы персонал успевал обработать поверхности).
Сдать анализ смогут не все желающие: лаборатория не принимает лиц, которые в последние 14 дней были за рубежом или контактировали с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Не допускаются до сдачи теста и люди с температурой выше 37,5 градуса, а также имеющие другие признаки ОРВИ (например, кашель). «Нужно, чтобы прошло две недели после выздоровления, — пояснил администратор. — Эти правила введены для безопасности, просим отнестись к ним с пониманием».
Получить комментарий в пресс-службе компании «Хеликс» к моменту публикации не удалось: сотрудник пресс-службы попросил перезвонить позже, после чего перестал брать трубку.
Ранее URA.RU сообщало, что частная сеть лабораторий «Хеликс» первой в стране стала предоставлять такую услугу, как тест на коронавирус. Сдать анализы можно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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