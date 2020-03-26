Курганским единороссам из-за коронавируса пришлось менять правила голосования перед выборами

Евгений Кафеев рассказал, как коронавирус повлиял на подготовку единороссов к выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области участники предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в региональный парламент и местные думы вместо участия в дебатах будут снимать видеоблоги. Голосовать избиратели будут через интернет, рассказал URA.RU секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев.

«В связи с распространением коронавируса, конечно, мы вносим свои изменения в регламенты. Предварительное голосование переходит в онлайн. Дебатов в том виде, какие они были год назад, к сожалению, мы проводить пока не будем», — заявил Кафеев. По его словам, заявки на участие также принимаются дистанционно. Уже поступило более ста заявок на участие в выборах в районные думы.

Дебаты и встречи с избирателями заменит видеоблог кандидата. Голосование предварительно будет проводиться в течение семи дней — с 25 по 31 мая: «У партии „Единая Россия“ есть блокчейн-платформа, и все голосование будет на ней». Эта технология, по словам Кафеева, полностью исключит двойное голосование и накрутку голосов. При этом есть ожидание, что новшество может негативно отразиться на явке.

Пока документы на участие в праймериз «Единой России» подали семь человек. Среди них — действующий сенатор Сергей Лисовский. Говоря о своем выдвижении в облдуму, Кафеев подчеркнул, что пока не принял окончательного решения. «Желание есть», — заявил он.

Выборы в Курганскую областную думу, Шадринскую гордуму и 23 районных думы Зауралья пройдут 13 сентября. В региональный парламент предстоит избрать 17 депутатов по одномандатным округам и 17 — по партийным спискам. В действующем составе облдумы «Единую Россию» представляют 12 депутатов-списочников, КПРФ и ЛДПР — по два и «Справедливую Россию» — один депутат.