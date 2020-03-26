25 марта 2020

Вице-спикер думы Екатеринбурга отправился на карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, тестов виктор
Виктор Тестов на самоизоляции с 23 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов ушел на двухнедельную самоизоляцию, сдав анализы на коронавирус, сообщил источник URA.RU в представительном органе. По словам инсайдера, депутат обратился в лабораторию после того, как контактировал с товарищем, вернувшимся из-за границы. Карантин Тестова длится с 23 марта, уточняют в гордуме.

«Виктор Николаевич в понедельник взял отпуск за свой счет. Скорее всего, это будет не две недели, а чуть больше или меньше — в зависимости от того, какие данные поступят из лаборатории», — рассказал источник. На момент публикации получить комментарий самого Тестова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

В разговоре с агентством спикер думы Игорь Володин подтвердил, что Тестов находится в бессрочном отпуске, однако отказался раскрывать причины.

Дума Екатеринбурга вслед за мэрией ушла на дистанционную работу в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса: все заседания были отменены, а часть сотрудников аппарата по согласования с руководителями работает из дома. Предполагается, что в таком режиме органы власти Екатеринбурга проработают как минимум до середины апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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