В Челябинской области введена серия запретов в рамках борьбы с распространением коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Из-за распространения коронавируса власти Челябинской области ввели ограничения, призванные остановить эпидемию. URA.RU собрало в одной новости информацию о запретах, актуальных на 26 марта.
- До 10 апреля запрещены любые мероприятия с числом участников более 50 человек.
- Приостановлена работа ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также других развлекательных и досуговых заведений.
- Прекращена работа театров, музеев и концертных залов.
- Введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и аналогичных объектах.
- С 26 марта и до особого распоряжения приостановлено посещение общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. В детсадах организуют дежурные группы: в них станут принимать тех, у кого оба родителя на будущей неделе работают. Для этого надо подать заявления руководству садиков.
- В больницах прекращается плановая госпитализация в круглосуточные отделения пульмонологии и терапии, а также в дневные стационары. Прекращена диспансеризация и профосмотры взрослых и детей.
- В многофункциональных центрах (МФЦ) принимают посетителей только по предварительной записи.
- Жителям старше 65 лет рекомендуют не посещать места массового пребывания, не ездить на общественном транспорте. А минсоцотношений области предписано бесплатно помогать одиноким южноуральцам старше 65 лет с доставкой продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости, с оплатой жилищно-коммунальных и других услуг.
- ЗАГСы отменяют выездные регистрации брака и ограничить 10 участниками количество присутствующих на церемонии в самих ЗАГСах.
- Заксобрание области перенесло заседание, планировавшееся 26 марта, на апрель. А гордума Челябинска перешла на заочное голосование.
- Губернатор Алексей Текслер попросил митрополита Челябинского и Миасского Григория, а также муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева по возможности ограничить число прихожан.
Число заболевших коронавирусом жителей Челябинской области выросло до восьми человек. Еще у троих человек условно положительные анализы, они ждут итоговых результатов из новосибирского центра «Вектор». URA.RU подготовило карту распространения болезни в регионе.
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