В WhatsApp обнаружили новую опасность

Владельцы смартфонов могут получить доступ к кодам безопасности WhatsApp Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

WhatsApp хранит коды безопасности для двухфакторной аутентификации (метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса данных двух разных типов) в незашифрованном виде. Это позволяет владельцам смартфонов получить к ним доступ.

«Двухфакторная аутентификация появилась в WhatsApp в 2017 году для дополнительной безопасности. Однако, как утверждают пользователи, доступ к кодам могут получить владельцы смартфонов на Android», — пишет «Российская газета».

Специалисты отмечают, что коды хранятся в специальной области памяти, которую называют «песочница». Доступ к ней не могут получить другие приложения. Однако на Android-смартфоне с активированными правами суперпользователя увидеть их можно. Таким образом, приложения способны просматривать файл с кодами. В iOS коды тоже не шифруются, и теоретически злоумышленники могут получить доступ к кодам безопасности. В связи с этим разработчикам WhatsApp порекомендовали обеспечить шифрование файла.

В январе пользователи по всему миру жаловались на сбои в работе мессенджера. Большинство проблем было связано с невозможностью подключиться к серверу (93%). 3% пользователей не могли авторизоваться в приложении, еще у 3% плохо работала веб-версия мессенджера.