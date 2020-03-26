Депутат Госдумы Наталья Поклонская стала мемом о несправедливости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в выпуске передачи на канале Metametrica, где ее предложили интерпретировать несколько мемов про себя.

Одной из фотографий, которую показали Поклонской, стал снимок, где она еще будучи прокурором Крыма сидит, окруженная десятками микрофонов. Фотография была сделана на пресс-конференции в 2014 году и показалась забавной пользователям соцсетей. Тогда Поклонская комментировала убийство военных на территории украинской части в Симферополе. При этом в кадр попал еще один спикер, но перед ним не выставили ни одного микрофона. «Этот мем вам, наверняка, знаком», — сказала ведущая. Поклонская прокомментировала снимок фразой: «Почему все ей!»

На другой картинке, которую показали Поклонской, изображены несколько котов, которые задаются вопросами о падение рубля и ценах на нефть. «Ух ты! И нефть, и уже шесть часов утра, Наташ… У нас утром на самом деле с ребятами-помощниками такая же ситуация, что мы можем себя также представить, потому что мы смотрим новости с мыслью, что же прокомментировать», — посмеялась депутат. Ведущая уточнила, что мем получил название «Наташ, мы все уронили».

Ранее URA.RU сообщало, что Поклонская вызвалась контролировать борьбу с коронавирусом. Депутат попросила россиян сообщать ей, если им не оказали нужную медицинскую помощь или отказали в анализе на коронавирус.