Из-за коронавируса на прием в МФЦ Среднего Урала пустят не всех

Многофункциональные центры (МФЦ) Свердловской области переходят на особый режим работы в связи с пандемией коронавируса. Ближайшие две недели комплексы будут принимать уральцев только по предварительной записи. Об этом URA.RU сообщила руководитель регионального МФЦ Наталья Змеева.
«Отделения выйдут на работу и будут принимать только по предварительной записи. Это коснется Арамиля, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Первоуральска, Полевского, Ревды, Среднеуральска, Сысерти и Екатеринбурга. Предварительная запись осуществляется только через колл-центр или портал МФЦ. Другие муниципалитеты будут работать без предварительной записи. Кто пришел — того обслужат», — уточнила она.
Прием граждан будет проводиться с 30 марта по 12 апреля только в определенные дни: вторник, среду, пятницу и субботу с 9:00 до 18:00, в четверг — с 11:00 до 20:00.
Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с коронавирусом. При этом заработная плата работников будет сохранена.
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