При каком условии россияне смогут выйти из изоляции из-за коронавируса

Меры предосторожности предстоит предпринимать еще долго Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Посещение других стран для россиян станет безопасным после того, как у 60% жителей планеты выработается иммунитет против коронавируса COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал военный врач, председатель исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергей Кодюшев.

«Как при любой вирусной инфекции, должно получить иммунитет более 60% населения — только на этой фазе заболевание начнет останавливаться. Нравится нам или не нравится, но в разной степени тяжести ей переболеет весь мир», — подчеркнул Сергей Кодюшев. Он не исключил, что может начаться вторая волна заражения коронавирусом.

Военный врач выразил надежду, что в России и дальше не будет резкого роста количества больных. «Если мы из резкого скачка заболевания выйдем на плавный рост, это поможет оказывать квалифицированную врачебную помощь всем, кто в ней будет нуждаться», — отметил он.

По данным на 26 марта, в мире насчитывается 484 тысячи заразившихся коронавирусом, скончалось почти 22 тысячи человек. В России заболело 840 человек.