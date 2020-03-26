Власти Курганской области вынуждены переписывать региональный бюджет из-за коронавируса

В зауральском бюджете перераспределят деньги, увеличив финансирование медицины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В бюджет Курганской области будут внесены изменения. Власти региона намерены больше средств направить на медицину и выполнение социальных обязательств, заявил губернатор Вадим Шумков в видеообращении к зауральцам, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я поручил подготовить изменения в бюджет региона, чтобы выполнить обязательства, о которых говорил президент [России Владимир Путин]», — сообщил глава региона. Также планируется перераспределить деньги, предусмотрев в бюджете дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, запасы лекарств и оборудования. Какие статьи расходов планируется для этого уменьшить, Шумков не сказал.

Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19. В качестве антикризисных мер он, в частности, предложил продлить социальные пособия и льготы, положенные россиянам в ближайшие полгода, увеличить до одного МРОТ минимальные выплаты по больничному и по безработице. В следующие три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Размер страховых взносов для предпринимателей снизится с 30% до 15%, а для россиян, потерявших более 30% дохода, введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.