Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Лещенко

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, улучшилось. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Состояние Лещенко улучшилось, высокая кислородная поддержка не нужна, течение болезни позволяет надеяться на благоприятный исход», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Ранее, напомним, стало известно, что Лев Лещенко вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. Позже врачи подтвердили диагноз — коронавирус. Состояние певца оценивалось как крайне тяжелое.
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