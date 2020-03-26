Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Лещенко

Состояние Льва Лещенко улучшилось Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, улучшилось. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Состояние Лещенко улучшилось, высокая кислородная поддержка не нужна, течение болезни позволяет надеяться на благоприятный исход», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее, напомним, стало известно, что Лев Лещенко вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. Позже врачи подтвердили диагноз — коронавирус. Состояние певца оценивалось как крайне тяжелое.