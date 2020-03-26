26 марта 2020

Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Лещенко

© Служба новостей «URA.RU»
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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, портрет, лещенко лев
Состояние Льва Лещенко улучшилосьФото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, улучшилось. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Состояние Лещенко улучшилось, высокая кислородная поддержка не нужна, течение болезни позволяет надеяться на благоприятный исход», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее, напомним, стало известно, что Лев Лещенко вместе с женой попал в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта с двусторонним воспалением легких. 26 марта его перевели в реанимацию. Позже врачи подтвердили диагноз — коронавирус. Состояние певца оценивалось как крайне тяжелое.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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