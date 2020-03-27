РБК: в администрации и управделами президента выявили случаи заражения коронавирусом

Врачи проверяют сотрудников администрации и управделами президента на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В администрации президента и Управлении делами президента выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказали близкие к Кремлю источники.

«В администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. <…>. Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек», — пишет РБК со ссылкой на собеседников, имена которых не раскрываются.

Еще один случай, по их словам, выявлен в Управделами президента. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова сообщила изданию, что ей об этом ничего не известно, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пеской не ответил на соответствующий вопрос.

В четверг, напомним, стало известно, что сотрудник правительства РФ, возможно, заразился коронавирусом. Первый тест дал положительный результат. Для постановки диагноза нужен второй, результатов пока нет. Сотрудник находится на карантине, а все контактировавшие с ним — под наблюдением медиков.

В России, напомним, 844 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 178 человек. Число погибших за сутки не увеличилось. Всего инфекция выявлена в 56 регионах страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в мире превысило 500 тысяч человек.