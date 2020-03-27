Нападение не увенчалось успехом Фото: «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Уктусской неизвестный в маске попытался ограбить банк. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Разбойное нападение произошло сегодня вечером в 20:30. Нападавший был один, на нем была маска, а в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчине удалось скрыться», — сообщает «Комсомольская правда. Екатеринбург» со ссылкой на источник.

Как оказалось, нападение было совершено на отделение банка «Уралсиб». В пресс-службе финансовой организации журналистам пояснили, что попытка вооруженного нападения не увенчалась успехом. Пострадавших нет. В городском управлении МВД информацию подтвердили. Полиция опрашивает свидетелей.