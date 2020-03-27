26 марта 2020

В России вырос спрос на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, коронавирус
Продажи лекарств за неделю выросли на третьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В условиях пандемии коронавируса в России продажи лекарств за неделю увеличились почти на 30%. Большинство покупок совершается в тех аптеках, где есть возможность сделать онлайн-заказ. Об этом свидетельствуют результаты исследования единой платформы автоматизации маркетинга Mindbox.

«Всего за неделю количество онлайн-предзаказов, а также покупок в аптеках в среднем выросло на 29%. Средний чек увеличился на 14%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные.

Отмечается, что также потребительская активность увеличилась в категориях «Финансы и займы» (20%) и «Техника и электроника» (12%), при этом средник чек в последней вырос на 23%. Количество заказов в категории «Мода и одежда» сократилось на 28%, а онлайн-заказы детских товаров выросли на 30%. Наиболее критический спад наблюдается в покупках билетов на мероприятия — на 66%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает право правительству ограничивать цены на лекарства при угрозе эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. При этом прогноз по борьбе с коронавирусом глава государства назвал «неплохим», отметив, что Россия сможет справиться с пандемией коронавируса в сжатые сроки, пишет «Дни.ру».

По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о 845 случаях заражения коронавирусом в России. Всего в мире им болеют более 538 тысяч человек.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...