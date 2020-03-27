26 марта 2020
25 марта 2020

Ямальских вахтовиков с подозрением на коронавирус отправили в Надым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал
Вахтовики контактировали с человеком, у которого подтвержден коронавирусФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом, вывезли из Бованенковского месторождения в Надым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Газпром добыча Надым».

«Вертолет с 20 вахтовиками вылетел в Надым в 08:50», — заявил представитель компании Андрей Тепляков.

По его информации, с 27 марта компания изолирует крупнейшее на Ямале газовое месторождение — Бованенково — и остановит смену как минимум до середины мая из-за угрозы распространения коронавируса. На время закрывают местный аэропорт и железнодорожную станцию.

Ранее сообщалось, что на Бованенковском месторождении изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал. Двоих рабочих хотели отправить в инфекционное отделение Надымской больницы, еще 18 человек должен был принять обсерватор в Ноябрьске.

Обновленные данные о ситуации вы всегда можете узнать в вайбер-чате «Коронавирус. Ямал» или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...