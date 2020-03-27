Ямальских вахтовиков с подозрением на коронавирус отправили в Надым

Вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом, вывезли из Бованенковского месторождения в Надым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Газпром добыча Надым».
«Вертолет с 20 вахтовиками вылетел в Надым в 08:50», — заявил представитель компании Андрей Тепляков.
По его информации, с 27 марта компания изолирует крупнейшее на Ямале газовое месторождение — Бованенково — и остановит смену как минимум до середины мая из-за угрозы распространения коронавируса. На время закрывают местный аэропорт и железнодорожную станцию.
Ранее сообщалось, что на Бованенковском месторождении изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал. Двоих рабочих хотели отправить в инфекционное отделение Надымской больницы, еще 18 человек должен был принять обсерватор в Ноябрьске.
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