Экономисты требуют ввести жесткий карантин по коронавирусу в России

В России необходимо ввести жесткий карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин.
«Вместо объявленной в обращении [президента РФ] Владимира Путина нерабочей недели необходимо введение жесткого карантина. Предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы», — считает Сонин.
По его мнению, такая же ошибка была допущена в Италии, где впоследствии от коронавируса скончались более восьми тысяч человек. Сонин призвал запретить россиянам выходить на улицу, кроме как для покупки продуктов и лекарств. Карантин должен действовать долго, чтобы прирост числа тяжелобольных не превысил мощности российской системы здравоохранения. Автор поста призывает власти масштабно поддержать экономику и граждан на общую сумму в пять-десять триллионов рублей, а также позаботиться о безопасности медиков и массовом тестировании граждан.
Заявление профессора поддержали ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и другие.
По информации coronavirus-monitor.ru, новым вирусом заражены более 538 тысяч человек по всему миру, 24 тысячи погибли. На территории РФ болеют 840 человек, передает «Национальная служба новостей».
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