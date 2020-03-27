Стоит ли россиянам забирать деньги из банков в связи с новым налогом на вклады

Россиянам следует хорошо подумать над судьбой средств, находящихся на вкладе в банке Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам следует хорошо задуматься, прежде чем забирать вклады из банков. Мнения экспертов по данному вопросу разделились: если финансовые аналитики уверены в том, что банковские вклады являются надежными, то экономисты не исключают риски. Однако, как объяснили URA.RU эксперты, это решение индивидуально и зависит от целей конкретного россиянина.

«Минимальная финансовая база для каждого — это отсутствие кредитов и резерв на вкладе. Его следует воспринимать как резерв на случай форс-мажора, и то, что по ним снизился доход, не является причиной для того, чтобы изымать оттуда деньги — альтернативы вкладам по сути нет», — объяснила генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. По ее мнению, россиянам, которые держали средства на вкладе как резерв, лучше оставить средства на счете. Тем же, кто использовал вклад для приумножения средств, следует выбрать другие инструменты.

Экономист Константин Селянин напомнил, что пока создавать панику вокруг вкладов не стоит — ввод налога на процентные доходы от банковских вкладов касается лишь 15% россиян. «Но каждый человек должен сделать свой выбор, что для него важнее: спокойствие или процентный доход. При закрытии вклада досрочно есть возможность потерять проценты, для некоторых эта сумма будет значительной. Но тот, кто закроет вклад и купит валюту, таким образом купит себе спокойствие», — отметил Селянин.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков считает, что хранить деньги в банке не стоит. «Не нужно забывать о случае в 1991 году, когда в условиях высокой инфляции было объявлено о замораживании вкладов в банке. Или о ситуации 1998 года, когда валютные вклады принудительно переводили в рублевые по невыгодному курсу. Все это порождает отсутствие доверия к банковской системе. Лично я не планирую держать крупные средства на банковских депозитах в ближайшее время», — заключил Жаворонков.

Ранее стало известно, что банки пожаловались на то, что россияне стали чаще закрывать вклады в банках после объявления о том, что с процентных доходов по вкладам на сумму от миллиона рублей будет взиматься налог.