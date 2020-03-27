В России отменяют выборы из-за коронавируса

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о переносе выборов, назначенных на апрель и май Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Все региональные выборы, которые должны пройти в апреле и мае, будут перенесены, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова во время заседания комиссии 27 марта. Из-за коронавируса отменяются ближайшие выборы в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, а также в ХМАО, сообщил URA.RU участник заседания комиссии.

«Сейчас [в период пандемии коронавируса] совершенно недопустимо проводить какие-либо избирательные кампании в регионах, в том числе на муниципальном уровне. Поэтому все назначенные региональные выборы будут перенесены», — цитирует главу ЦИК РФ Памфилову участник заседания комиссии. Уточняется, что в ближайшее время будет подготовлена правовая база для переноса голосования.

Глава ЦИК РФ сообщила, что необходимо перенести выборы, которые назначены на апрель и май — 46 и 28 избирательных компаний по всей стране соответственно. В Прикамье на 26 апреля назначены довыборы депутата краевого парламента, а на 17 мая — выборы депутатов Бардымской, Еловской и Кишертской дум, в Свердловской области на 12 апреля назначены довыборы в Верхнесалдинском, Невьянском и Полевском округах, а на 17 мая — довыборы депутата областного парламента. В Челябинской области 12 апреля — досрочные выборы глав в Пластовском районе, а 26 апреля в ХМАО — выборы главы в Сургутском районе.

«Решение будет приниматься органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством. В подобной ситуации избирательные комиссии оказались впервые. Сейчас вопрос переноса даты дополнительных выборов обсуждается и прорабатывается, но никто не будет ставить здоровье граждан под угрозу», — сообщил URA.RU советник главы избиркома Свердловской области Анастасия Анисимова.