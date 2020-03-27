Utair наказали за восьмичасовую задержку рейса из Кургана в Москву

Авиакомпании выписали штраф в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair оштрафована за задержку рейса Курган — Москва в октябре 2019 года. Пассажирам пришлось восемь часов ожидать вылета самолета, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Ханты-Мансийского судебного района ПАО „Авиакомпания ЮТэйр“ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

После восьмичасовой задержки рейса Сургутская транспортная прокуратура провела проверку. Оказалось, что в нарушение требований Воздушного кодекса РФ Utair не предоставила резервный борт. Административное дело возбуждено по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Utair не в первый раз привлекается к ответственности за задержку рейса из Кургана в Москву. В пресс-службу авиакомпании направлен письменный запрос информации. На момент публикации ответ на него не поступил.

О задержке рейса Курган — Москва 28 октября 2019 года по техническим причинам ранее сообщало URA.RU. Вылета ожидали 148 пассажиров. Для устранения причины задержки вылета в Курган выезжала бригада инженеров из Тюмени.