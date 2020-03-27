26 марта 2020

В Екатеринбурге больную коронавирусом положили в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Женщине не понадобилась искусственная вентиляция легкихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге 75-летняя пациентка с COVID-19 находится в реанимации. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурса.

«Вчера медики оценивали ее состояние как тяжелое. Но сегодня — как средней тяжести», —рассказал Креков. По его словам, женщина не находится на искусственной вентиляции легких, у нее позитивная динамика, но, учитывая возраст, ее все-таки положили в реанимацию.

Как отметил замгубернатора, среди заболевших коронавирусом в Екатеринбурге эта пациентка самая возрастная. Есть также пациенты в возрасте около 60 лет, но большинство инфицированных — молодые. У них заболевание протекает достаточно легко или без симптомов, добавил Креков.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести требование к горожанам старше 65 лет соблюдать домашний режим. Всего в Свердловской области зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом, выздоровели три человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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