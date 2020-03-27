На Урале начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции из-за коронавируса

В Екатеринбурге начали штрафовать тех, кто нарушает режим самоизоляции из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
«Совместно с МВД начали проверки соблюдения режима самоизоляции. Уже составлены пять первых протоколов за нарушение режима. При повторном нарушении, люди будут насильственно отправлены на обсервацию», — сообщил Павел Креков.
Креков напомнил, что с 28 марта начинается особое время, недельные спецканикулы. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Заместитель губернатора сообщил о санкциях тем, кто не станет соблюдать каникулы, и продолжит работу.
«Если предприятие продолжит работу, то будет закрыто на пять дней. Если работники будут испытывать давление со стороны работодателя, материалы будут переданы в трудовую инспекцию. Уже срочно внесены изменения в КоАП по серьезному ужесточению наказания из-за нарушения карантинных мероприятий», — добавил Павел Креков.
По данным Роспотребнадзора по Свердловской области на сегодня в ГКЬ № 40 лежит 234 человека с подозрением на коронавирус, в ГКБ № 6 находятся 70 подозреваемых. Еще 26 человек лежат в больницах области. Заболевших с подтвержденным диагнозом 20 человек. Одна из заболевших, 75-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии. Выявлены 20766 человек, которые с ними контактировали, все они находятся под наблюдением. Из них 60 человек — это родственники, они госпитализированы.
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