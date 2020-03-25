Авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за пандемии

«Аэрофлот» снизил цены до уровня S7 и «Уральских авиалиний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Аэрофлот» снизил стоимость внутренних перелетов на март, апрель и май. Теперь билеты у этой авиакомпании стоят дешевле или примерно на одном уровне с S7 и «Уральскими авиалиниями», которые также снизили цены. Перевозчики идут на эти меры, чтобы поддерживать пассажиропоток.

«Самые доступные билеты „Аэрофлота“ на весну в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40—60% дешевле, чем в эти же города в октябре — ноябре», — пишет газета «Ведомости». Изменения не коснулись только дальневосточных рейсов — во Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, поскольку эти направления субсидируются из федерального бюджета. Что касается S7 и «Уральских авиалиний», эти компании снизили цены в среднем на 20-25%, особенно на апрель.

Ранее, как напоминает RT, Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение сделано только для вылетов из Москвы в столицы других государств и для чартерных рейсов, которые вывозят россиян из-за границы.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, общее количество зараженных людей по всему миру превысило отметку в 420 тысяч. Почти 19 тысяч людей скончались, 105 тысячам удалось выздороветь. В России зафиксировано 503 случая заражения COVID-19. По другим данным — 495. 22 человека выздоровели.