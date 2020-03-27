В Курганской области закрывают торговые центры и некоторые магазины
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области расширился список ограничений в работе предприятий, магазинов и торговых центров. Часть из них полностью прекратят работу в период следующей недели, объявленной президентом нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Перечень организаций, которые попадут под запрет в работе, собрало URA.RU.
С 28 марта по 5 апреля:
- Для посетителей закрываются рестораны и кафе. Кроме столовых предприятий — они останутся открытыми;
- Не будут работать торговые центры, магазины. За исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости, аптек и автозаправок;
- Закрытыми будут салоны красоты, массажные салоны, фитнес-центры, сауны и бани, клубы, бары, игровые центры;
- Стоматологии будут принимать только экстренных пациентов;
- Частично закрыты детские сады (работают только малокомплектные группы);
- Часть заводов объявили для сотрудников неделю нерабочей.
Ранее было объявлено:
- Об отмене всех массовых мероприятий;
- О запрете посещения пациентов в больницах в связи с карантином;
- Рекомендовано жителям ограничить выезд за пределы региона;
- Не приглашать в ЗАГС на церемонию заключения брака свыше 10 человек;
- Об отмене льготного проезда для школьников и пенсионеров в общественном транспорте;
- Жителям старше 65 лет рекомендуют не посещать места массового пребывания, не ездить на общественном транспорте.
С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. По состоянию на 27 марта в Кургане выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние пациентки, вернувшейся из Испании, удовлетворительное.
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