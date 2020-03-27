26 марта 2020

Что будет работать и что закроют в Курганской области из-за коронавируса. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города Кургана во время пандемии коронавируса. Курган, торговый центр, кинотеатр, пушкинский, закрытие кинотеатра
В Курганской области закрывают торговые центры и некоторые магазиныФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области расширился список ограничений в работе предприятий, магазинов и торговых центров. Часть из них полностью прекратят работу в период следующей недели, объявленной президентом нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Перечень организаций, которые попадут под запрет в работе, собрало URA.RU.

С 28 марта по 5 апреля:

  • Для посетителей закрываются рестораны и кафе. Кроме столовых предприятий — они останутся открытыми;
  • Не будут работать торговые центры, магазины. За исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости, аптек и автозаправок;
  • Закрытыми будут салоны красоты, массажные салоны, фитнес-центры, сауны и бани, клубы, бары, игровые центры;
  • Стоматологии будут принимать только экстренных пациентов;
  • Частично закрыты детские сады (работают только малокомплектные группы);
  • Часть заводов объявили для сотрудников неделю нерабочей.

Ранее было объявлено:

  • Об отмене всех массовых мероприятий;
  • О запрете посещения пациентов в больницах в связи с карантином;
  • Рекомендовано жителям ограничить выезд за пределы региона;
  • Не приглашать в ЗАГС на церемонию заключения брака свыше 10 человек;
  • Об отмене льготного проезда для школьников и пенсионеров в общественном транспорте;
  • Жителям старше 65 лет рекомендуют не посещать места массового пребывания, не ездить на общественном транспорте.

С 16 марта в Курганской области введен режим повышенной готовности. По состоянию на 27 марта в Кургане выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние пациентки, вернувшейся из Испании, удовлетворительное.

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