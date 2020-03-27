В администрации президента РФ подтвердился случай заболевания коронавирусом

Дмитрий Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в АП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из сотрудников администрации президента России заражен коронавирусом. Этот факт журналистам 27 марта подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что инфицированный сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным.

«В администрации [президента] действительно выявлены случаи коронавируса. Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше. Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до их начала», — сказал Песков. При этом информацию отдельных СМИ про двух зараженных в АП представитель Кремля не подтвердил.

Журналисты также поинтересовались у Дмитрия Пескова, присутствовал ли он на юбилее сестры композитора Игоря Крутого — Аллы (16 февраля). Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем telegram-канале сообщила о переполохе в «тусовке шоубиза» по поводу того, что на том же празднике был народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который болен коронавирусом.

«Я туда заезжал, Лещенко не видел, видимо он уже ушел. Но собственно тогда уже никто и за руку не здоровался и так далее. И было это более, чем две недели назад или около того», — объяснил Дмитрий Песков.

По последней информации оперативного штаба за сутки число зараженных в России выросло до 1036 человек. За день из больниц выписали семь пациентов. Всего выздоровели 45 россиян. В мире от коронавируса скончались более 24 тысяч человек, всего инфицированы 540 тысяч, выздоровели более 124 тысяч человек.