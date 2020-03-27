Доктор Мясников объяснил, почему коронавирус опасен для пенсионеров

Коронавирус опасен для пожилых людей так же, как любая ОРВИ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожилые люди умирают не от COVID-2019, а от пневмонии, которая может быть вызвана любым вирусом. Об этом заявил главврач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников.

«Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или короновирусом. То есть смертность от COVID-19- это смертность от пневмонии», — написал доктор в своем telegram-канале.

Он отметил, что за три месяца от пневмонии умирает около 500 тысяч человек во всем мире. Коронавирусная пневмония за этот же период времени унесла жизни лишь 20 тысяч человек. Мясников пришел к выводу, что доля коронавируса в смертности от пневмоний составляет лишь 4%.

За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения.