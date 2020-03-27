Представитель президента ответил, как россияне будут работать на следующей неделе

Режим нерабочих дней введен, чтобы максимально снизить контакты между людьми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всю следующую неделю россияне, которые работали удаленно, продолжат работать из дома. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке — будут продолжать работать, как и работали», — сообщил он. Песков отметил, что режим нерабочих дней введен, чтобы максимально снизить контакты между людьми. Однако, по его словам, работать будут предприятия оборонной промышленности.

Помимо этого пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Кремль приветствует дистанционное обучение в вузах и школах. «Все будет уточняться с точки зрения юридических актов. Есть школы, которые работают по субботам и никакими юридическими актами это не оговаривается», — объяснил Песков.

Ранее в администрации президента подтвердили, что их сотрудник заразился коронавирусом. Песков рассказал, что в условиях пандемии жизнь президента России Владимира Путина изменилась. Глава государства принимает дополнительные меры, чтобы не заразиться. Однако он все равно продолжает работать, передает RNS .