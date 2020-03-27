26 марта 2020

Имя нового челябинского омбудсмена назвали в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, сударенко юлия, котова наталья
Юлия Сударенко (в центре) стала на шаг ближе к новой должностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Эту информацию подтвердила URA.RU детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

«Федеральный омбудсмен одобрила предложенную ей губернатором Алексеем Текслером кандидатуру. Соответствующее письмо направлено главе регионального заксобрания Владимиру Мякушу», — пояснила Майорова.

Теперь кандидатуру Сударенко должны утвердить депутаты областного парламента. Единственная проблема — перенос на неопределенный срок сессии заксобрания в связи с пандемией коронавируса.

Сударенко переходит на новый пост с должности главы управления Минюста РФ по Челябинской области. Она родилась в 1976 году в Челябинске, где окончила юридический институт МВД. С октября 1999 года служила в органах юстиции. С сентября 2008 года работала замначальника управления Минюста России по региону, с 9 декабря 2017 года возглавила управление. Имеет классный чин государственного советника юстиции РФ III класса.

Пост омбудсмена на Южном Урале освободился после досрочной отставки Антона Шарпилова. После громкого скандала и протеста общественников он предпочел уволиться, не проработав и три месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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