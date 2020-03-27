Имя нового челябинского омбудсмена назвали в Москве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Эту информацию подтвердила URA.RU детский омбудсмен региона Евгения Майорова.
«Федеральный омбудсмен одобрила предложенную ей губернатором Алексеем Текслером кандидатуру. Соответствующее письмо направлено главе регионального заксобрания Владимиру Мякушу», — пояснила Майорова.
Теперь кандидатуру Сударенко должны утвердить депутаты областного парламента. Единственная проблема — перенос на неопределенный срок сессии заксобрания в связи с пандемией коронавируса.
Сударенко переходит на новый пост с должности главы управления Минюста РФ по Челябинской области. Она родилась в 1976 году в Челябинске, где окончила юридический институт МВД. С октября 1999 года служила в органах юстиции. С сентября 2008 года работала замначальника управления Минюста России по региону, с 9 декабря 2017 года возглавила управление. Имеет классный чин государственного советника юстиции РФ III класса.
Пост омбудсмена на Южном Урале освободился после досрочной отставки Антона Шарпилова. После громкого скандала и протеста общественников он предпочел уволиться, не проработав и три месяца.