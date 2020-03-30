Челябинского топ-менеджера, заразившего подчиненную коронавирусом, после карантина ждет полиция

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проведут проверку по факту заражения сотрудницы челябинской компании ТЭСИС одним из ее топ-менеджеров. Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник, силовики и надзорное ведомство опросят мужчину после выхода с карантина.
«Пока мужчина находится на карантине. После его завершения будет проведена проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье 236 [нарушение санитарно-эпидемиологических правил] или 237 [сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей]», — сказал собеседник.
Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Максименко не отвечает на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали дать комментарий позднее.
Топ-менеджер ТЭСИС прилетел из отпуска в Италии, после чего у него диагностировали коронавирус. Он вышел на работу, прежде чем почувствовал недомогание, но успел заразить подчиненную. Мужчина также контактировал с гендиректором компании, депутатом Заксобрания области Владимиром Чебыкиным, который вынужден был уйти на карантин.
Всего в Челябинской области восемь подтвержденных случаев коронавируса. У всех болезнь протекает в легкой форме. Еще у 12 человек предварительно диагностирован коронавирус, они ждут подтверждения от новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор».
С 28 марта в Челябинской области закрываются все рестораны, кафе, магазины, кроме продуктовых. URA.RU собрало все ограничения в один список.
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