29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Челябинского топ-менеджера, заразившего подчиненную коронавирусом, после карантина ждет полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск, полиция, медицинские маски
Полиция проверит челябинца, заразившего коронавирусом подчиненнуюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проведут проверку по факту заражения сотрудницы челябинской компании ТЭСИС одним из ее топ-менеджеров. Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник, силовики и надзорное ведомство опросят мужчину после выхода с карантина.

«Пока мужчина находится на карантине. После его завершения будет проведена проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье 236 [нарушение санитарно-эпидемиологических правил] или 237 [сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей]», — сказал собеседник.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Максименко не отвечает на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по региону обещали дать комментарий позднее.

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Топ-менеджер ТЭСИС прилетел из отпуска в Италии, после чего у него диагностировали коронавирус. Он вышел на работу, прежде чем почувствовал недомогание, но успел заразить подчиненную. Мужчина также контактировал с гендиректором компании, депутатом Заксобрания области Владимиром Чебыкиным, который вынужден был уйти на карантин.

Всего в Челябинской области восемь подтвержденных случаев коронавируса. У всех болезнь протекает в легкой форме. Еще у 12 человек предварительно диагностирован коронавирус, они ждут подтверждения от новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор».

С 28 марта в Челябинской области закрываются все рестораны, кафе, магазины, кроме продуктовых. URA.RU собрало все ограничения в один список.

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