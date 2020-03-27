Тюменский губернатор обозначил, чем будет заниматься его новый заместитель

Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер, повышенный 27 марта до замгубернатора, возглавит комиссию по делам несовершеннолетних. Распоряжение об этом за подписью главы региона Александра Моора опубликована на официальном портале правовой информации. Ранее комиссией руководила бывший первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, ушедшая в отставку 31 декабря 2019 года.
«Заместитель губернатора Алексей Райдер возглавляет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав», — говорится в документе. Кроме того, новый замгубернатора будет координировать взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка, советом ректоров Тюменской области, агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и другими организациями. Непосредственное руководство департаментом образования также остается в обязанностях Райдера.
URA.RU писало, что полномочия Шевчик были распределены между другими заместителями после того как пост первого замгубернатора был упразднен 11 марта. Так, Райдер теперь курирует культуру и образование. Ответственность за развитие социальной политики, здравоохранения и спорта возложена на замглавы региона Ольгу Кузнечевских.