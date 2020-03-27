Курганский предприниматель заявил, что его заставляют платить аренду в ТЦ во время карантина

По словам предпринимателя, ему придется платить аренду в двух ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимателю из Кургана придется платить аренду в двух торговых центрах во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Об этом он рассказал в инстаграм-аккаунте губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Администрация ТЦ „Воробьевы горы“ объявила о карантине; на вопрос об арендной плате даже не стали разговаривать — оплачиваем 100% <…> Администрация ТЦ [„РИО“] никаких указаний не дает о прекращении работы, значит и об уменьшении или отсрочке аренды и речи не идет», — пишет предприниматель, занимающийся продажей одежды. Он арендует помещения в этих двух торговых центрах.

Предприниматель жалуется на то, что ему нечем будет платить аренду, так как торговые центры будут закрыты. 27 марта областное правительство объявило, что торговые центры на неделю прекратят работу. Открытыми могут остаться только магазины продуктов, расположенные в них. Администратор ТЦ «Воробьевы горы» отказалась обсуждать тему аренды с корреспондентом URA.RU. В ТРЦ «РИО» не удалось дозвониться.

В Курганской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. По состоянию на 27 марта в Кургане выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Состояние пациентки, вернувшейся из Испании, удовлетворительное. URA.RU составило список мест, которые будут закрыты в Курганской области в ближайшие дни.