В Пермском крае с 28 марта вводится ряд дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ 27 марта подписал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Также ограничения и запреты установили иные органы власти и предприниматели.
С 28 марта и до 5 апреля введены следующие ограничения:
- Запрещена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и иных предприятий общественного питания. Исключение — работа на вынос и доставка заказов;
- Запрещена работа объектов розничной торговли. Исключение: аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости (полный перечень в конце текста). Также разрешена доставка товаров на дом.
- Запрещена работа бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, массажных и спа-салонов;
- Запрещена работа многофункциональных центров «Мои документы»;
- Должна быть прекращена работа стоматологических клиник. Исключение — оказание экстренной или неотложной помощи;
С 28 марта по 1 июня запрещено бронирование и размещение граждан в санаториях, гостиницах, пансионатах и иных организациях. Исключение только для лиц уже проживающих там, либо находящихся в служебных командировках. Также с 28 марта прекращают работу горнолыжные комплексы Прикамья.
В связи с распространением коронавиурсной инфекции на территории края различные организации и органы власти ввели следующие изменения в работе:
- Нотариусы 28 и 29 марта работают по обычному графику, с 30 марта по 3 апреля определены дежурные нотариусы. График опубликован на сайте нотариальной палаты Прикамья;
- Налоговая инспекция не работает до 5 апреля включительно. С 6 апреля ведет прием только по предварительной онлайн записи. В приеме будет отказано посетителям с детьми и лицам старше 65 лет;
- В Перми с 27 марта и до особого распоряжения закрыт парк культуры и отдыха имени Горького;
- Набережная в Перми закрывается с 28 марта. Для пробежек променадную часть будут открывать ежедневно с 06:00 до 12:00;
- С 30 марта по 3 апреля все платные парковки в Перми станут бесплатными;
- В отдельных муниципалитетах края с 30 марта по 5 апреля частично отменено автобусное сообщение;
Также в Пермском крае действуют введенные ранее ограничения. В частности, нельзя проводить мероприятия с численностью участников более 50 человек, необходимо уйти на самоизоляцию лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. При этом следует отметить, что все молочные кухни региона продолжат работать в штатном режиме.
В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Подтверждено 10 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, еще около 50 человек госпитализировано с признаками ОРВИ, свыше трех тысяч находится на карантине. 27 марта впервые суд наказал пермяка за распространение фейков про коронавирус.
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