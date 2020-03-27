26 марта 2020
25 марта 2020

Что будет работать и что закроют в Пермском крае из-за коронавируса. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин
В Прикамье с 28 марта разрешено работать только аптекам и продуктовым магазинам, а также тем, кто продает товары первой необходимостиФото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае с 28 марта вводится ряд дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ 27 марта подписал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Также ограничения и запреты установили иные органы власти и предприниматели.

С 28 марта и до 5 апреля введены следующие ограничения:

  • Запрещена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и иных предприятий общественного питания. Исключение — работа на вынос и доставка заказов;
  • Запрещена работа объектов розничной торговли. Исключение: аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости (полный перечень в конце текста). Также разрешена доставка товаров на дом.
  • Запрещена работа бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, массажных и спа-салонов;
  • Запрещена работа многофункциональных центров «Мои документы»;
  • Должна быть прекращена работа стоматологических клиник. Исключение — оказание экстренной или неотложной помощи;

С 28 марта по 1 июня запрещено бронирование и размещение граждан в санаториях, гостиницах, пансионатах и иных организациях. Исключение только для лиц уже проживающих там, либо находящихся в служебных командировках. Также с 28 марта прекращают работу горнолыжные комплексы Прикамья.

В связи с распространением коронавиурсной инфекции на территории края различные организации и органы власти ввели следующие изменения в работе:

  • Нотариусы 28 и 29 марта работают по обычному графику, с 30 марта по 3 апреля определены дежурные нотариусы. График опубликован на сайте нотариальной палаты Прикамья;
  • Налоговая инспекция не работает до 5 апреля включительно. С 6 апреля ведет прием только по предварительной онлайн записи. В приеме будет отказано посетителям с детьми и лицам старше 65 лет;
  • В Перми с 27 марта и до особого распоряжения закрыт парк культуры и отдыха имени Горького;
  • Набережная в Перми закрывается с 28 марта. Для пробежек променадную часть будут открывать ежедневно с 06:00 до 12:00;
  • С 30 марта по 3 апреля все платные парковки в Перми станут бесплатными;
  • В отдельных муниципалитетах края с 30 марта по 5 апреля частично отменено автобусное сообщение;

Также в Пермском крае действуют введенные ранее ограничения. В частности, нельзя проводить мероприятия с численностью участников более 50 человек, необходимо уйти на самоизоляцию лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. При этом следует отметить, что все молочные кухни региона продолжат работать в штатном режиме.

В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Подтверждено 10 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, еще около 50 человек госпитализировано с признаками ОРВИ, свыше трех тысяч находится на карантине. 27 марта впервые суд наказал пермяка за распространение фейков про коронавирус.

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Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
Скрин: указ губернатора Пермского края
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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