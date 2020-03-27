26 марта 2020

Ямальские врачи раскрыли, есть ли коронавирус у изолированных вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
Ранее вахтовиков госпитализировали с Бованенковского месторжденияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Результаты анализа на коронавирус у 20 ямальских вахтовиков, которых изолировали после контакта с зараженным, оказались отрицательными. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ямальском автономном округе.

«Результаты тестов у всех 20 вахтовиков, госпитализированных с Бованенковского месторождения в Надымскую центральную районную больницу, отрицательные», — сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба.

Ранее URA.RU сообщало, что на Бованенковском месторождении изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал. Двоих рабочих хотели отправить в инфекционное отделение Надымской больницы, еще 18 человек должен был принять обсерватор в Ноябрьске. Некоторое время до госпитализации мужчинам пришлось провести на месторождении, так как вывезти их не позволяли погодные условия.

По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.

Обновленные данные о ситуации вы всегда можете узнать в вайбер-чате или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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