Ямальские врачи раскрыли, есть ли коронавирус у изолированных вахтовиков

Ранее вахтовиков госпитализировали с Бованенковского месторждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Результаты анализа на коронавирус у 20 ямальских вахтовиков, которых изолировали после контакта с зараженным, оказались отрицательными. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ямальском автономном округе.

«Результаты тестов у всех 20 вахтовиков, госпитализированных с Бованенковского месторождения в Надымскую центральную районную больницу, отрицательные», — сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба.

Ранее URA.RU сообщало, что на Бованенковском месторождении изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал. Двоих рабочих хотели отправить в инфекционное отделение Надымской больницы, еще 18 человек должен был принять обсерватор в Ноябрьске. Некоторое время до госпитализации мужчинам пришлось провести на месторождении, так как вывезти их не позволяли погодные условия.

По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.