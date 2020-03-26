Ямальских вахтовиков, контактировавших с больным коронавирусом, не смогли вывезти в больницу

Вахтовики компании «Газпром добыча Надым», контактировавшие с больным коронавирусом попутчиком, остаются на месторождении в Бованенково. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, вывезти людей в медучреждения не позволяют погодные условия.
«Из-за нелетной погоды сегодня вахтовики не вывезены с Бованенковского месторождения, — рассказал представитель компании корреспонденту агентства. — Все они изолированы в общежитиях по месту жительства и находятся под наблюдением врачей медсанчасти». По информации пресс-службы «Газпром добыча Надым», у троих из 20 вахтовиков наблюдаются признаки ОРВИ.
Эвакуация запланирована на 27 марта, всех вахтовиков должны доставить на обсервацию в инфекционное отделение Надымской ЦРБ.
Ранее URA.RU сообщало, что на Бованенковском месторождении изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал. Двоих рабочих предполагалось отправить в инфекционное отделение Надымской больницы, а оставшихся 18 человек должен был принять обсерватор в Ноябрьске.
По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.
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