25 марта 2020
24 марта 2020

Ямальских вахтовиков, контактировавших с больным коронавирусом, не смогли вывезти в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывезти рабочих в больницу не позволяет погодаФото: Максим Егоров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вахтовики компании «Газпром добыча Надым», контактировавшие с больным коронавирусом попутчиком, остаются на месторождении в Бованенково. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, вывезти людей в медучреждения не позволяют погодные условия.

«Из-за нелетной погоды сегодня вахтовики не вывезены с Бованенковского месторождения, — рассказал представитель компании корреспонденту агентства. — Все они изолированы в общежитиях по месту жительства и находятся под наблюдением врачей медсанчасти». По информации пресс-службы «Газпром добыча Надым», у троих из 20 вахтовиков наблюдаются признаки ОРВИ.

Эвакуация запланирована на 27 марта, всех вахтовиков должны доставить на обсервацию в инфекционное отделение Надымской ЦРБ.

Ранее URA.RU сообщало, что на Бованенковском месторождении изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Мужчины могли заразиться во время перелета из Екатеринбурга на Ямал. Двоих рабочих предполагалось отправить в инфекционное отделение Надымской больницы, а оставшихся 18 человек должен был принять обсерватор в Ноябрьске.

По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.

Обновленные данные о ситуации вы всегда можете узнать в вайбер-чате или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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