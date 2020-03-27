Главврача уральской больницы спасли от увольнения 30 медиков

Главный врач ГКБ №20 Семен Хмельникер, в учреждении которого при невыясненных обстоятельствах умерла пациентка, сохранился в должности. С руководителем, об отставке которого со ссылкой на официальное заявление горздрава Екатеринбурга уже сообщало URA.RU, решено продлить контракт до окончания проверки. Она проводится следственными органами.
Как сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков, поводом для подобного решения стало обращение сотрудников ГКБ № 20 в Медицинскую Палату региона и к министру здравоохранения региона Андрею Цветкову. «Обращение подписали 30 человек, часть из них написала заявление об увольнении», — сообщил Шестаков. По его словам, министр, контролировавший ситуацию в клинике лично (формально ГКБ находится в подчинении горздрава Екатеринбурга), решил дать возможность силовикам довести проверку до конца. После этого часть медработников больницы отозвали свои заявления.
Скандал в ЦГБ № 20 разгорелся в начале марта. Как сообщало URA.RU в больницу поступила 30-летняя Надежда Богданова. В палате она стала вести себя буйно и ее перевели в коридор, чтобы она не мешала другим пациентам. После укола снотворного женщина умерла. Вскрытие показало, что женщина умерла от токсического воздействия препарата, то есть, вероятнее всего, от передозировки успокоительного.