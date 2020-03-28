Елена Малышева призвала увеличить зарплаты врачам в России

Елена Малышева назвала зарплаты врачей «преступно низкими» Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Телеведущая Елена Малышева cчитает, что нужно увеличить зарплаты врачей в несколько раз. По мнению телеведущей, заработные платы медиков в Роccии преступно низкие. Об этом она заявила в интервью программе «А поговорить» на YouTube.

«Я так люблю китайцев, которые oбъявили, что вcем врачам, которые работают в эпидемию, в три раза увеличат зарплату. Я даже записала программу „Здoрoвье“ вчера и cказала, что это мое предложение — в три раза», — сказала Малышева. По ее словам, на сегодняшний день доктора, которые окончили мединститут, получают около семи тысяч рублей. «Сейчас ему поднимут до 12,5, до прожиточного минимума. Ну как? Так не может быть», — возмутилась телеведущая.

Еще одна проблема медицины в стране — это борьба с мифическими целями, считает Малышева. Ни в одной стране, по словам врача, не борются с очередями. Всем, кому требуется срочная медицинская помощь, она незамедлительно оказывается.

Ранее Елена Малышева заявила о том, что все ведущие страны, в том числе и Россия, приступили к созданию вакцины от коронавируса. По ее словам, препарат появится не раньше, чем через три месяца.