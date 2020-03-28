Захарова отреагировала на слухи о львах и тиграх на улицах России для соблюдения карантина

По мнению Марии Захарова, шутка оказалась действительно смешной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила слухи о том, что в России по улицам будут ходить 800 тигров и львов президента, которые будут следить за тем, чтобы люди соблюдали карантин по коронавирусу. По мнению дипломата, шутка «действительно смешная».

«Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны», — ответила Захарова в ходе брифинга на вопрос пакистанского журналиста, поднявшего соответствующую тему.

Ранее Мария Захарова отреагировала на материал итальянской газеты La Stampa, где анонимный собеседник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или мало полезную» для республики, напоминает RT. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что издание ссылалось на неподтвержденные источники.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о более 597 тысячах зараженных коронавирусом во всем мире. На первом месте по численности заболевших находится США (105240), на втором — Италия (86498), на третьем — Китай (81782). В России зафиксировано 1040 случаев заражений, выздоровели уже 47 человек.