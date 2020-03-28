Некоторые туристы будут вынуждены несколько дней жить на улице Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пляжи Сочи оказались переполнены туристами в преддверии нерабочей недели, объявленной с 30 марта по 5 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. Однако некоторые россияне, приехавшие на отдых, будут вынуждены покинуть отели и самостоятельно пытаться уехать из города — как сообщают читатели URA.RU, постояльцев гостиниц выселяют.

Как сообщила URA.RU жительница Тюмени, которая приехала на отдых с семьей, «Сочи парк отель», в котором сейчас проживают более шести тысяч человек, выселяет всех туристов. «Вчера стало известно, что туроператор „Библио-Глобус“ утром аннулирует все туры и нас всех выгонят на улицу. В знак солидарности местные жители отказываются селить приезжих — мы обзвонили 40 объявлений. В „Сочи парк отеле“ нам не предоставили питание, не организовывают рейс», — рассказала собеседница агентства.

По информации собеседницы URA.RU, в два часа ночи из отеля вывезли постояльцев, которые прибыли чартерными рейсами. Изначально туристам сообщили, что, если они не покинут номера до 12 часов, их будет выгонять полиция. Однако после выселения им разрешили находиться на территории отеля — но лишь до вечера.

О случаях выселения из отелей в Сочи сообщают и пользователей соцсетей. «В „Сигма Сириус Парк“ говорят: „Либо вы закрываетесь в своих номерах и никуда не выходите, при этом мы вас не кормим и вы умираете с голоду, либо просто собираете сейчас ваши чемоданы и покидаете наш отель“», — говорится в сообщении в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарии представителей «Сочи парк отель», «Сигма Сириус Парк» и «Библио-Глобус». Однако в письме своим клиентам туроператор пояснил, что проживание «сокращено до 28 марта включительно в одностороннем порядке» в связи с постановлением властей о введении режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в Краснодарском крае ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха с 28 марта по 5 апреля. Однако отмечалось, что туристов, которые уже заселились, выгонять не будут. По данным портала TourDom.ru, отели Сочи не понимают, как им выполнить предписания властей, поскольку эти меры полностью парализуют их работу. Получить комментарии представителей администрации Краснодарского края и мэрии Сочи URA.RU не удалось.