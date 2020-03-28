Экс-глава курганского МЧС арестован по делу о коррупции

Курганский городской суд определил меру пресечения бывшему начальнику ГУ МЧС России по Курганской области Олегу Рожкову. Накануне он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области.
«Курганским городским судом ходатайство следователя об избрании в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца рассмотрено и удовлетворено», — уточняется на сайте Следственного комитета.
По версии следователей, Рожков в 2017—2018 годах возглавлял комиссию, которая отвечала за приемку робототехнического оборудования для нужд МЧС России. Контракт на 94,4 млн рублей выиграло НПО «Курганский завод спецтехники». Компания при этом якобы поставила технически неисправных роботов.
Силовики уверены, что Рожков, являясь председателем комиссии, не мог не знать о недостатках продукции и невозможности ее приемки. «На основании представленных Рожковым заведомо ложных документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей бюджетных средств», — говорится в официальном релизе.
По материалам, поступившим из регионального УФСБ, уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). Статья предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.
Начальником Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков был назначен в феврале 2010 года приказом на тот момент министра МЧС Сергея Шойгу.
Ранее URA.RU писало, что задержан директор «Курганского завода спецтехники» Вячеслав Филимонов. Его подозревают в подготовке к мошенничеству. В начале марта суд принял решение отпустить его под залог в 500 тысяч рублей. Уже тогда инсайдеры сообщали, что дело связано с одним из крупных госконтрактов, заключенных с одним из силовых ведомств.