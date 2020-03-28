За пределами Москвы умер первый пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусом умер в Оренбурге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний пациент, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.? Это пятый случай смерти пациента с коронавирусом в России и первый случай за пределами Москвы.

«Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром», — цитирует РИА «Новости» главу областного минздрава. Уточняется, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Сейчас специалисты выясняют точную причину его смерти. По словам министра, мужчина вовремя был переведен из Бузулука в Оренбург, получал все необходимые препараты, а также вовремя был переведен на ИВЛ.

Ранее мужчина путешествовал по европейским странам на своем автомобиле и вернулся домой через Самару. Спустя некоторое время он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. После того, как у мужчины диагностировали коронавирус, были госпитализированы шесть членов его семьи. Позже инфекцию обнаружили у мальчика, который общался с заболевшим.

По информации правительства Оренбургской области, еще двое зараженных коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, всего в России зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 в России находятся 166,7 тысячи человек, пишет RT.

Во всем мире коронавирус выявлен у более 600 тысяч человек. Из них более 135 тысяч выздоровели, более 27,5 тысяч скончались.