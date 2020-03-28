Экономист объяснил, стоит ли россиянам покупать дешевеющие акции на фоне кризиса

Россиянам не стоит покупать акции на фоне коронавируса и падения цен на нефть. Об этом корреспонденту URA.RU заявил руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан.
«Я бы не советовал торопиться. Эпидемия коронавируса в России еще не пришла, а серьезные последствия падения цен на нефть мы сможем увидеть только в третьем-четвертом квартале этого года», — сказал Мовчан.
По его словам, показатели российских компаний будут на порядок хуже, спрос в России очень сильно упадет, и весь мир будет чувствовать себя неважно. Он отметил, что не может быть уверенным в том, что индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России) не опустится еще ниже.
Российский рынок акций снижается вслед за мировыми биржами на фоне новостей о распространении нового типа коронавирусной инфекции (COVID-19) и обвала нефтяных котировок, передает агентство Nation News. Индексы Мосбиржи упали на 2-3%, РТС снизился на 3%, достигнув 980 пунктов.