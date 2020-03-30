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В неделю, объявленную выходной, курганских бюджетников заставляют уходить в отпуск за свой счет

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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, школьная еда, столовая, повар, приготовление еды, школьное питание
Сотрудников некоторых бюджетных организаций в Курганской области отправляют в отпуск без содержанияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Сотрудники нескольких бюджетных организаций в Курганской области заявили о давлении со стороны работодателей. Людей заставляют уходить в отпуск за свой счет в неделю, объявленную президентом РФ нерабочей. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков.

«Сразу несколько человек из разных районов Курганской области обратились с жалобами, что их вынуждают писать заявление на отпуск за свой счет. При этом президент [Владимир Путин] объявил неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — поделился правозащитник.

Он добавил, что во всех случаях обратившиеся — сотрудники муниципальных организаций, которые финансируются из бюджетов различных уровней. С несколькими работодателями, со слов Андрюкова, ему удалось договориться. «Некоторые директора пошли навстречу и сразу исправили недоразумение. Работников отправили по домам с сохранением среднего заработка», — отметил правозащитник.

Одна из жалоб поступила из Кургана. Сотрудников МУП «Комбинат питания» заставляли писать аналогичные заявления. «Тем, кто пытался возражать и не писать бумагу на отпуск без содержания, сказали, что они могут уволиться. Люди и написали заявления», — зачитал текст обращения Андрюков.

Получить комментарии руководителя МУП «Комбинат питания» Вячеслава Тяжельникова URA.RU не удалось. На имеющийся в редакции телефон он не ответил. Соответствующий запрос — известны ли правительству региона факты давления на сотрудников бюджетных компаний — направлен на адрес департамента информационной и внутренней политики.

Президент Путин объявил предстоящую неделю нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. В Курганской области расширился список ограничений в работе предприятий, магазинов и торговых центров. Часть из них полностью прекратят работу в период следующей недели.

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