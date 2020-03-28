В России скончался шестой пациент с коронавирусом

В России скончался шестой пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — приводит ТАСС слова губернатора. Беглов отметил, что умерший вернулся из-за границы 1 марта, однако болезнь определили 19 числа.
Сегодня также стало известно, что в инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний пациент с положительным анализом на коронавирус. Это была первая смерть за пределами Москвы. По последним данным, в России заражены 1 264 человек. 53 человека смогли выздороветь.
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