Правительство России с 30 марта решило временно закрыть границы страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за временного закрытия границ России в связи с пандемией коронавируса российские компании, занимающимся транспортными перевозками, могут потерять не менее 100 млрд рублей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал ведущий специалист Центра политических исследований России (ПИР-Центр) Никита Масленников.

«Сегодня очевидно, что из-за того, что у нас остаются только внутренние перевозки, придется сильно субсидировать авиационные компании, железнодорожные сообщения, всех транспортников. Первоначально можно сказать, что их убытки составят 100 млрд рублей», — объяснил он. При этом Масленников заявил, что если пандемия пройдет свой пик в середине лета, то мировая экономика начнет восстанавливаться уже с августа. В этом случае РФ сможет получить около нулевые темпы прироста. А если ситуация затянется до конца года, по словам экономиста, показатели будут уходить в минус. Среди компаний, которые могут пострадать из-за закрытия границ, Масленников назвал всех авиперевозчиков и РЖД.

По данным портала Ru-Stat, основной страной, которой Россия экспортирует товары, является Китай. С января 2019 года по январь 2020 года РФ продала КНР продукции на 59,4 млрд долларов. Нидерландам наша страна поставила товаров за год на 47,6 млрд долларов, Германии — на 30,2 млрд долларов, Турции — на 22,8 млрд долларов и Беларусии — на 21,1 млрд долларов.

Ранее правительство России с 30 марта решило временно закрыть границы страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT.