Россия закрывает границы из-за пандемии коронавируса

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, доклад, граница россии, кпп
В том числе закрыт сухопутный участок границы между Россией и БелоруссиейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия временно закрывает с 30 марта свои границы из-за пандемии коронавируса. Это следует из распоряжения правительства РФ.

«Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу», — говорится в документе. Также отмечается, что в том числе закрыт сухопутный участок границы между Россией и Белоруссией.

Однако пересекать границу можно будет российским дипломатам, работникам официальных представительств РФ при международных организациях, должностным лицам Постоянного Комитета Союзного государства и членам семей перечисленных. Также выехать из России смогут те россияне, у которых в период временного закрытия границ умер родственник за рубежом. Помимо этого распоряжение не распространяется на жителей Калининградской области. При этом пересекать границу смогут и граждане, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины при наличии российского гражданства.

По последним данным, в России коронавирусом заражены 1 264 человека. Шесть человек с таким диагнозом уже скончались. В мире вирусом больны 623 398 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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