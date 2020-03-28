Россия закрывает границы из-за пандемии коронавируса

Россия временно закрывает с 30 марта свои границы из-за пандемии коронавируса. Это следует из распоряжения правительства РФ.
«Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу», — говорится в документе. Также отмечается, что в том числе закрыт сухопутный участок границы между Россией и Белоруссией.
Однако пересекать границу можно будет российским дипломатам, работникам официальных представительств РФ при международных организациях, должностным лицам Постоянного Комитета Союзного государства и членам семей перечисленных. Также выехать из России смогут те россияне, у которых в период временного закрытия границ умер родственник за рубежом. Помимо этого распоряжение не распространяется на жителей Калининградской области. При этом пересекать границу смогут и граждане, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины при наличии российского гражданства.
По последним данным, в России коронавирусом заражены 1 264 человека. Шесть человек с таким диагнозом уже скончались. В мире вирусом больны 623 398 человек.
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