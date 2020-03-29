Группа Little Big, которая должна была поехать на «Евровидение», выпустила новый «карантинный» клип

Новым видео музыканты поддержали тех, кто остался дома из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила новую версию клипа I`m okay. Ролик в своем Instagram-аккаунте выложил лидер коллектива Илья Прусикин.

Видео снято у артистов на кухне. В нем двое других участников группы ложками играют мелодию из оригинальной композиции на стеклянных емкостях, наполненных водой. Затем в кадре появляется сам Прусикин и произносит рефрен из песни, выстукивая ритм на пластиковом контейнере от градусника. Таким образом артисты поддержали всех, кто изолировался в условиях распространения коронавируса. «Карантинная версия», — подписал Прусикин этот ролик.

Музыканты Little Big должны были выступить на «Евровидении» с песней «Uno». Для раскрутки композиции в Сети был запущен флешмоб, участники которого выкладывали видео с танцами под эту песню. К акции присоединились и многие уральцы.

Организаторы «Евровидения» 18 марта впервые в истории отменили конкурс, напоминает «Пятый канал». Little Big сможет поехать на него в следующем году, но придется написать другую песню.